Российский автопром резко нарастил выпуск машин

Росстат: выпуск легковых авто в России в июне 2026 года вырос на 73,2%.

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В июне 2026 года с конвейеров российских заводов сошло 77,9 тыс. легковых автомобилей. Данные опубликовал Росстат. Если сравнивать с июнем 2025-го, рост составил 73,2%. Кстати, по сравнению с маем этого года выпуск тоже подрос – аж на 51%.

По итогам первого полугодия производство легковушек достигло 378 тыс. штук. Показатель на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом динамика обнадеживающая, хотя не во всех сегментах все гладко.

Грузовики, автобусы и моторы

В грузовом сегменте в июне выпустили 13,2 тыс. машин. Это на 27,9% больше, чем год назад, и на 40,6% больше, чем в мае. Правда, полугодовой итог не такой радужный – здесь зафиксировано снижение на 12,1%.

С автобусами история любопытная. В месячном выражении рост просто колоссальный – почти 80,7% (июнь к маю 2026-го). В то же время за первое полугодие производство просело примерно на 34%.

А вот с двигателями внутреннего сгорания ситуация неоднозначная. В июне изготовили 15,9 тыс. ДВС – плюс 26,1% к маю, но минус 6% к июню прошлого года. Если смотреть на полугодовые цифры, падение превышает 20%.

Зачем заводы наращивают выпуск

Одновременно с производством подтянулись и продажи. В июне они выросли на 29% по сравнению с маем, а за первое полугодие – на 15%. Причем одна из главных причин подъема – локализация и запуск новых моделей. Например, на заводе « Автотор» начали собирать внедорожник Tank 300. А холдинг «АГР» вывел на конвейер несколько новинок сразу: Tenet Plus, Esteo, а также Tenet и Jeland.

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