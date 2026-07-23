Стало известно, когда на дорогах появятся полностью беспилотные КАМАЗы

Полностью беспилотные грузовики КАМАЗ планируют использовать с 2028 года.

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КАМАЗ объявил о планах вывести на трассы полностью автономные грузовики, которые будут ездить без участия человека за рулем. Как сообщает ТАСС, старт такого режима эксплуатации намечен на 2028 год. Главный конструктор инновационных автомобилей предприятия Сергей Назаренко рассказал о деталях проекта.

Пока что беспилотные машины работают не сами по себе. Сейчас их движение контролирует оператор-логист – он вмешивается дистанционно, когда это нужно. Правда, даже такое управление возможно не всегда, а только при наличии устойчивой связи. С помощью видеокамер сотрудник может взять управление на расстоянии, чтобы помочь системе вырулить из пробки или объехать нестандартное препятствие.

Впрочем, как подчеркнул Назаренко, такие ситуации случаются только в сложных дорожных моментах, где автоматика пока не справляется. В обычных условиях машина едет сама, и оператору вмешиваться не приходится.

А вот с расширением географии перевозок в страны СНГ все сложнее. Конструктор пояснил: если перевозчики проявят спрос, КАМАЗ готов рассмотреть такой вариант. Однако главный тормоз здесь – отсутствие подготовленной инфраструктуры на маршрутах.

Для нормальной работы беспилотников требуется не только ровная дорога. На всем пути до точки назначения нужен стабильный навигационный сигнал и уверенное покрытие сети 4G. Поэтому масштабирование грузоперевозок с помощью ВАТС, по словам Назаренко, запустят только после того, как дороги оснастят всем необходимым.

Ранее «За рулем» сообщил, что в России в разы сократилось число нарушений ПДД на фоне дефицита бензина.