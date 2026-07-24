Honda готовит пикап Ridgeline третьего поколения

Среднеразмерный пикап Honda Ridgeline третьего поколения выйдет на американский рынок в течение двух ближайших лет, он будет производиться там же, где и его предшественник, — на заводе Honda в Линкольне, штат Алабама. Выпуск Ridgeline второго поколения завершится в конце текущего года.

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В прошлом месяце на нашем сайте вышел большой материал, посвящённый истории Honda Ridgeline. Здесь лишь вкратце напомним, что Ridgeline — это разработанный специально для Америки пикап с несущим кузовом, атмосферным V6 и полностью независимой подвеской. Первое поколение Ridgeline вышло на рынок в 2005 году, а нынешний «второй» Ridgeline в строю с 2016 года. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что Ridgeline опередил своё время: когда он появился, рынок не был готов к пикапу с легковыми корнями и ограниченными возможностями на бездорожье (нет «понижайки»), притом что по части практичности и вместительности Ridgeline превосходил многих рамных конкурентов.

Пик продаж Honda Ridgeline в США пришёлся на 2023 год — тогда было реализовано 52 001 шт. В прошлом году продажи составили 48 448 шт. В первой половине текущего года Ridgeline разошёлся в США тиражом 23 490 шт.

2026-й станет последним годом производства Ridgeline второго поколения — об этом сегодня объявила пресс-служба American Honda Motor. Таким образом, до дебюта пикапа третьего поколения будет примерно годовая пауза. Точная дата появления нового Ridgeline пока не объявлена, но, полагаем, формулировка «в течение двух лет» означает, что в продаже он появится не раньше 2028 года. Пока можно взглянуть на первый тизер «третьего» Ridgeline.

Как видно, новый Ridgeline будет гораздо более мужественным и угловатым, чем нынешний слегка округлый пикап второго поколения. Несущая конструкция, скорее всего, сохранится, а платформу «третий» Ridgeline разделит с кроссовером Honda Pilot грядущего пятого поколения. Нынешний «второй» Ridgeline построен на платформе Honda Pilot третьего поколения.

Официальной информации о технической начинке нового Honda Ridgeline пока нет, но американские СМИ (например, журнал Car and Driver) ранее сообщали со ссылкой на инсайдеров, что Ridgeline третьего поколения получит гибридную силовую установку на базе нового двигателя V6 — мощности должно быть более чем достаточно.

Несущий кузов более не является приговором для пикапа в Америке — это подтверждают очень хорошие продажи компактного пикапа Ford Maverick, базирующегося на платформе C2 от уже снятого с производства европейского Форда Фокуса. За первые шесть месяцев 2026 года Ford Maverick разошёлся в США тиражом 81 711 шт., а за весь 2025 год продано 155 051 шт.

Добавим, что в мае компания Honda представила новую стратегию развития, в которой ставка делается на гибридные модели, а США названы приоритетным рынком. Прежняя стратегия Honda, ориентированная на электромобили, с треском провалилась.