Производители предупредили о подорожании автомобилей из-за кризиса памяти

Дефицит памяти начал оказывать влияние на мировой автомобильный рынок, в результате чего крупные автопроизводители уже пересматривают ценовую политику и предупреждают о росте издержек. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на Nikkei Asia.

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Одной из первых о пересмотре прогнозов объявила General Motors. Компания ожидает, что средняя стоимость новых автомобилей в текущем году увеличится примерно на 0,3%, хотя ранее прогнозировала сохранение цен на прежнем уровне или даже их незначительное снижение.

Китайский автоконцерн BYD также повысил стоимость систем помощи водителю (ADAS), предлагаемых в качестве дополнительной опции. По данным Nikkei Asia, рост цен составил около 20%. Южнокорейская Hyundai призвала местных производителей полупроводников укрепить внутренние цепочки поставок, чтобы снизить зависимость отрасли от глобального дефицита компонентов.

Финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон сообщил, что компания ожидает увеличения расходов на $1,5–2 млрд. Основной причиной роста затрат он назвал удорожание автомобильных компонентов, прежде всего чипов памяти.

Аналитики отмечают, что современные автомобили становятся все более зависимыми от высокопроизводительной памяти. Если раньше такие компоненты ассоциировались преимущественно с компьютерами и смартфонами, то сегодня значительные объемы DRAM и NAND требуются информационно-развлекательным системам, электронным ассистентам водителя, системам безопасности и централизованным вычислительным платформам.

По оценке Micron, в 2023 году среднестатистический автомобиль использовал около 90 ГБ памяти DRAM и NAND. К 2026 году этот показатель может увеличиться до 278 ГБ, а в премиальных моделях — до 2 ТБ. Дальнейшее распространение встроенных ИИ-помощников и развитие технологий автономного вождения будут только увеличивать потребность отрасли в памяти. По прогнозам компании, автомобили с четвертым уровнем автономности могут потребовать не менее 300 ГБ оперативной памяти.

Ситуацию осложняет специфика производства автомобильных микросхем. В отличие от стандартной DRAM, такие компоненты проходят длительную сертификацию и испытания на устойчивость к вибрациям, перепадам температур и другим эксплуатационным нагрузкам. Из-за этого наращивание производства занимает значительно больше времени.

Эксперты предупреждают, что при сохранении дефицита памяти автопроизводители могут столкнуться не только с дальнейшим ростом себестоимости, но и с задержками поставок новых автомобилей. В таком случае отрасль рискует повторно столкнуться с масштабными перебоями в производстве, сопоставимыми с кризисом поставок полупроводников, наблюдавшимся во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что видеокарты Nvidia станут еще дороже.