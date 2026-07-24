Toyota освежила кросс-седан Crown

Японская компания рассказала о списке изменений и обнародовала стоимость посвежевшей четырёхдверки, предназначенной для американского рынка.

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Toyota Crown – отнюдь не молодая модель, её история насчитывает уже более 70 лет и шестнадцать поколений. Напомним, нынешняя генерация дебютировала летом 2022 года, причём известное имя присвоили целому семейству автомобилей. В итоге в актуальную линейку входят: обычный седан, его кросс-версия с приставкой Crossover (без «фамилии» в США), паркетник с приставкой Sport и SUV с приставкой Estate (с «фамилией» Signia в Штатах).

Теперь американский офис рассказал об обновках, которые достались кросс-седану Toyota Crown 2027 модельного года. Известно, что исполнениям XLE, Limited и Nightshade досталась модернизированная гибридная установка пятого поколения – THS 5. В компании не рассказали о том, изменились ли характеристики системы, лишь отметили улучшение эффективности. В её основе по-прежнему лежит бензиновый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами, которые установлены на передней и задней осях.

Перечисленным версиям положена электронная система полного привода, которая предполагает использование при необходимости отдельного электродвигателя, расположенного на задней оси: дополнительная тяга на задних колёсах помогает улучшить сцепление с дорогой и маневренность при поворотах. Известно, что посвежевшим вариантам XLE, Limited и Nightshade положены подрулевые переключатели.

Топовой версии Toyota Crown Platinum оставили прежнюю систему Hybrid Max, которая включает в себя турбочетвёрку объёмом 2,4 литра и пару электромоторов. Совокупная отдача этой установки равна 345 л.с., а максимальный крутящий момент – 542 Нм. Этой модификации положена система электронного полного привода, постоянно регулирующая передачу тяги между передней и задней осями.

Недавно японская компания показала слегка изменённую внешность обновлённого Toyota Crown Crossover, предназначенного для домашнего рынка. В том же ключе освежили версию кросс-седана для Штатов. В списке внешних корректировок числится изменённое оформление заднего бампера: у двухцветных моделей крышка багажника и задний бампер (не считая нижней части) окрашены в основной цвет кузова, чёрным глянцем выделен только «монофонарь».

Исполнению Toyota Crown Platinum ещё достались красные тормозные суппорты. В салоне изменений нет, на передней панели, как и ранее, установлены виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, а также аналогичного размера тачскрин информационно-развлекательной системы с с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Любопытно, что цены кросс-седана 2027 модельного года выросли непропорционально. Так, стоимость версий XLE, Nightshade и Premium увеличилась всего на 200 долларов – до 41 640 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), 48 965 долларов (около 3,83 млн рублей) и 55 190 долларов соответственно (около 4,32 млн рублей). При этом ценник Toyota Crown Limited вырос сразу на 3770 долларов до 49 720 долларов (около 3,89 млн рублей).