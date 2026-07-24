Новый кроссовер Volkswagen с льготным утильсбором привезли в РФ

Продажи Volkswagen T-Roc из Китая стартовали в РФ с ценой от 2,25 млн рублей.

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На российском рынке снова появился Volkswagen T-Roc – компактный кроссовер, который собирают в Китае. Купить его можно как сразу из наличия, так и оформив предзаказ.

Самое интересное – цена. Базовая версия обойдется в 2,25 млн рублей. Для сравнения: это дешевле, чем стоит новая Lada Vesta Sport. Причем речь идет не о пустой машине: в комплектацию Style входит цифровая приборка, тканевый салон, кожаный мультируль и двухзонный климат-контроль.

Из дополнительных плюсов – система бесключевого доступа, датчики света и дождя, а также 17-дюймовые легкосплавные диски. Парктроники установлены и спереди, и сзади. Подогреваются не только передние сиденья, но и зеркала с форсунками стеклоомывателей.

Самый доступный вариант предлагает частная фирма из Владивостока. Правда, если брать машину из наличия, а не под заказ, ценник взлетает до 3 150 000 рублей за схожую комплектацию.

Что под капотом? У всех версий – бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра, выдающий 150 лошадиных сил. В паре с ним работает семиступенчатый робот DSG, привод – только передний.

О том, как не ошибиться с шинами для такого кроссовера, «За рулем» недавно рассказал.