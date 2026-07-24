На российском рынке появился просторный и практичный «японец» с ценой Гранты

Honda N-VAN появился в продаже у дилера из Владивостока за 890 тысяч рублей.

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В России наконец-то можно заказать необычную Honda N-VAN – праворульный микровэн с японского рынка. При длине кузова всего 3,4 метра машина может похвастаться огромным салоном, который легко трансформируется, и удобными сдвижными дверями. Компания из Владивостока оценила экземпляр без пробега в 890 000 рублей.

Хотя формально N-VAN считается коммерческим автомобилем, берут ее далеко не только для работы. По сути, это идеальный городской авто, машина для путешествий, рыбалки или даже кемпинга. Конструкция у модели уникальная: в ней напрочь отсутствует центральная стойка кузова. Боковые двери образуют проем почти во всю боковину – можно загружать длинномеры, перевозить велосипеды или обустроить внутри мобильную мастерскую.

За 890 тысяч рублей дилер из Владивостока предлагает переднеприводную версию в комплектации 660 G. Под капотом тут 53-сильный атмосферный двигатель объемом 0,7 литра, работающий в паре с бесступенчатым вариатором.

Что интересно, даже самые доступные отечественные Лады дороже. К примеру, «базовая» Lada Granta с кондиционером в кузове седан по прайсу тянет на 1 068 000 рублей. А если захотите версию с двумя подушками безопасности – приготовьте минимум 1 101 000 рублей.

Оснащение у Honda за эти деньги вполне приличное: руль с частичной мультифункцией, климат-контроль, отделка сидений эко-кожей, обогрев зеркал, руля и заднего стекла. Еще в список входят круиз-контроль, датчик света, галогеновые фары и светодиодные задние фонари, передние электростеклоподъемники. Безопасность представлена базовым набором вроде ABS, EBD и прочего.

Между прочим, ранее в России стартовали продажи нового кроссовера Honda Vezel – его везут по параллельному импорту из Китая и Японии. В продаже имеются как леворульные, так и праворульные экземпляры, цены стартуют от 1 650 000 рублей.

О том, как растёт импорт машин из Азии, «За рулем» уже писал.