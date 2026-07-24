Три модели отечественной марки Esteo вошли в программу господдержки

Кроссоверы от российского бренда Esteo были включены в государственную программу субсидирования автокредитов. Теперь покупатели гибридных автомобилей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 могут получить скидку в размере 925 тысяч рублей.

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Exlantix ET - последовательный гибрид с 1,5-литровым генератором под капотом и двухмоторным полным приводом на 469 л.с.

Кроссовер Exlantix ET8 может быть только полноприводным. Он оснащен последовательной гибридной силовой установкой (REEV) с двумя электромоторами мощностью 469 л.с. А роль генератора выполняет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 142 л.с. Компоновка салона - на 6 мест.

Esteo V27 оснащается последовательной гибридной схемой с двумя электромоторами на 456 л.с. и бензиновым генератором объемом 1,5 литра. Совокупный запас хода превышает 800 км.

Esteo является новым брендом автомобилей премиум-класса, который появился на рынке России в апреле 2026 года. Он стал результатом сотрудничества российского холдинга "АГР" и китайской компании Defetoo. Кроме Esteo эти компании также запустили такие марки, как Tenet, Tenet Plus и Jeland.