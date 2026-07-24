В РФ выставили на продажу ВАЗ-2114 с мизерным пробегом: сколько он стоит

Как выяснила "Российская газета", в РФ выставили на продажу ВАЗ-2114 с мизерным пробегом. За автомобиль, который с 2013 года проехал всего 6 100 км, просят 820 тысяч рублей.

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"Машина новая, один хозяин, покупалась в Славянске-на-Кубани. Здесь и стояла в теплом гараже. ВАЗ-2114 весь в заводе, ничего не менялось, не билось и не красилось. Ржавчины нет. Резина вся родная, стекла все родные, сервисная книжка есть", - говорится в объявлении.

Судя по фото, автомобиль действительно в отличном состоянии.

Под капотом у хэтчбека двигатель 1,6 литра, который выдает 81 л.с. Коробка - механика, привод - передний.

Ранее "РГ" сообщала, что в России выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 2,5 млн рублей.