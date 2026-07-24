Эксперт Сумароков объяснил, почему россияне выбирают гибриды, а не электромобили
Доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Евгений Сумароков рассказал "Российской газете", почему россияне чаще выбирают гибриды, а не электромобили.
"Потребители переходят на гибриды отчасти потому, что они дешевле. Большие аккумуляторы, необходимые для работы полностью электрических автомобилей, делают их намного дороже бензиновых. Подключаемые гибриды работают на аккумуляторах гораздо меньшего размера: обычно их емкость составляет 20 киловатт-часов, что примерно в три раза меньше, чем у полностью электрических автомобилей. Таким образом, гибридные автомобили с подзарядкой от электросети лишь немного дороже бензиновых автомобилей, а их эксплуатация обходится дешевле. Хотя гибридные автомобили обычно могут проехать на аккумуляторах не более 60-70 км, возможность использовать бензин избавляет многих водителей электромобилей от беспокойства по поводу разрядки аккумулятора. Для автопроизводителей гибриды так же прибыльны, как автомобили с бензиновым двигателем, в отличие от электромобилей, многие из которых убыточны. Меньшие размеры аккумуляторов означают снижение производственных затрат. Кроме того, гибриды позволяют традиционным автопроизводителям в большей степени опираться на свой опыт и цепочки поставок. В России в связи с ситуацией с топливом гибриды сразу оказались востребованными, то есть это скорее вынужденная необходимость или временная мера, но никак не мода или долгосрочный тренд. Даже если брать зарубежный опыт, не исключено, что мода на гибриды может оказаться преходящей. Цены на аккумуляторы снижаются и будут снижаться дальше по мере расширения производства и разработки новых химических составов. Электромобили, вероятно, будут стоить значительно дешевле их нынешних моделей, чему способствует конкуренция со стороны Китая, а сети зарядных станций продолжат расширяться. Ожидается, что гибридные автомобили будут занимать большую долю автомобильного рынка примерно до 2030 года, но затем продажи стабилизируются и в конечном итоге снизятся по мере роста продаж электромобилей", - отметил эксперт.