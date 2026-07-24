Прототип нового Hyundai Kona с угловатым дизайном показали без камуфляжа.

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Неожиданная новость для поклонников корейского автопрома: фотошпионам удалось заснять прототип обновленного Hyundai Kona, причем без какого-либо камуфляжа. Снимок намекает на то, что инженеры решились на глубокую переработку экстерьера кроссовера. Это решение слегка удивляет – ведь модель и так пользуется бешеным спросом на мировом рынке.

Судя по кадрам, новинка получит более «рубленый» и угловатый кузов. В глаза сразу бросается передняя оптика – она стала тоньше и, судя по всему, обзавелась пиксельной графикой.

На деле это значит, что фары способны воспроизводить анимационные изображения. Передок выстроили ступенчато: в месте излома сделали ниши для дополнительных фонарей.

Бампер теперь дополнен новым воздухозаборником, сразу под которым находится выступ, смахивающий на сплиттер. Боковые вентиляционные отверстия при этом сместили почти к самым колесам. Официальных подтверждений нет, но велика вероятность, что на новую Kona поставят комплекс Pleos. Его постепенно внедряют во все модели компании.

Кстати, более урезанную версию этого комплекса можно будет встретить и на сравнительно бюджетных автомобилях – к примеру, на новой Creta. Презентация Kona, по слухам, состоится в 2027 году. Поскольку это плановый рестайлинг, силовой агрегат менять вряд ли станут: гибридная установка на базе 1,6-литрового мотора мощностью до 180 л.с. почти наверняка останется прежней.

Ранее «За рулем» рассказывал об обновлении другой популярной модели.