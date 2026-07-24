АвтоВАЗ приостановит производство машин до 16 августа

Компания АвтоВАЗ объявила, что с 27 июля по 16 августа 2026 года уходит в плановый корпоративный отпуск. В это время будет осуществлена модернизация производства и пройдут работы по улучшению условий труда работников. Финансирование указанных проектов превысит 370 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе концерна, который поступил в "РГ".

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Также в компании отметили, что запланирован монтаж манипулятора для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея-мастики на кузовные детали и другие плановые мероприятия.

Кроме того, работы включают подготовку к запуску в производство Lada Granta с вариатором, которое стартует в 2027 году.

Ближайшие премьеры АвтоВАЗа - это начало продаж в августе обновленной Lada Niva Legend. В сентябре должно стартовать серийное производство Lada Azimut. До дилеров новый кроссовер доберется в конце года.