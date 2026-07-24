АвтоВАЗ анонсировал новую комфортную версию Lada Granta

АвтоВАЗ анонсировал новую комфортную версию бестселлера Lada. Волжский автозавод сообщил о скорой остановке конвейеров на своих предприятиях, связанной с ежегодным корпоративным отпуском. Как сообщили редакции Quto.ru, проходить он будет в период с 27 июля по 16 августа, а во время простоя на заводах будет проходить плановая модернизация производственных линий. Общий объём инвестиций составит порядка 370 млн рублей.

© Quto.ru

В первую очередь, работы связаны со скорым запуском первого в истории отечественной марки кроссовера Azimut, однако часть работ рассчитана на модернизацию актуальной линейки.

«Отдельный объём работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащённой автоматической трансмиссией, в 2027 году», — отметили в компании.

Уточняется, что во время корпоративного отпуска сотрудники предприятий проведут ремонт, обслуживание и модернизацию оборудования, часть мероприятий связана с улучшением условий сотрудников.