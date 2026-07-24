Tenet Plus раскрыл комплектации кроссовера L6

Tenet Plus L6 выйдет в двух комплектациях. Модель среднего размера, созданная в соответствии с философией «Быть элегантным», будет доступна в версиях «Элегант» и «Ультра», сообщили в пресс-службе компании.

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Как заявили в пресс-службе, Tenet Plus L6 сочетает выразительный экстерьер, комфортный салон, актуальные опции и технические решения для любых повседневных задач. На момент начала продаж в обеих комплектациях будут предлагаться переднеприводная версия, 1,5-литровый турбомотор на 147 л.с. и 6-диапазонная роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

© Tenet

В комплектацию «Элегант» вошёл расширенный зимний пакет: дистанционный запуск двигателя, обогрев всех сидений (первого и второго рядов), руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

В версии «Ультра» Tenet Plus L6 оснащается панорамной крышей с люком и электроприводом багажника. За звук отвечает аудиосистема SONY с восемью динамиками. Передние сиденья оборудованы вентиляцией, а кресло водителя — электрорегулировкой поясничного упора в четырёх направлениях.

Дизайн Tenet Plus L6 во всех комплектациях строится вокруг массивной решётки с бриллиантовым рисунком и узких светодиодных ДХО. Корму отличает горизонтальная световая полоса фонарей, а глубокий красный цвет задней оптики с длиной волны 624 нм повышает заметность автомобиля на дороге. Контрастный обвес нижней части кузова придаёт кроссоверу характер и защищает от повреждений.