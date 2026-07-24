АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей с 27 июля до середины августа

Концерн АвтоВАЗ направил пресс-релиз, в котором сообщил о плановом корпоративном отпуске. Производство будет приостановлено на период с 27 июля по 16 августа 2026 года.

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В рамках остановки конвейера запланирована модернизация производственных мощностей и комплекс мер по улучшению условий труда. Объем финансирования этих проектов превысит 370 миллионов рублей.

В перечень работ включен монтаж манипулятора для фиксации лобового стекла, внедрение системы автоматического нанесения клея-мастики на элементы кузова и ряд других плановых мероприятий.

Отдельно в компании отметили, что часть работ будет посвящена подготовке к выпуску Lada Granta с вариатором. Старт производства этой модели намечен на 2027 год.