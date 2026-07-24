Подросток разбился на мотоцикле в Сызранском районе

Трагедия произошла примерно в 18:00. 16-летний подросток управлял мототехникой Kayo. Он ехал по лесополосе из Октябрьска в сторону Сызрани. В какой‑то момент юноша не смог удержать контроль над транспортным средством и врезался в дерево.

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Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: несовершеннолетний скончался еще до того, как на место прибыла скорая помощь.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося и подтверждают личность погибшего.

Госавтоинспекция вновь обращает внимание на правила безопасности при эксплуатации мототранспорта:

Чтобы управлять мотоциклом с объемом двигателя от 125 куб. см, нужно достичь 18 лет и иметь права категории "А". Для легких мотоциклов (50–125 куб. см) достаточно прав категории "А1" и возраста от 16 лет. Мотоцикл или легкий мотоцикл должен быть зарегистрирован (иметь госномер), а у водителя должны быть полис ОСАГО, свидетельство о регистрации и защитный шлем, надетый и застегнутый. Также рекомендуется использовать специальную экипировку. Скутерами и мопедами (до 50 куб. см) можно управлять с 16 лет — при наличии прав категории "М" либо любой другой категории. Водитель обязан соблюдать ПДД и ездить в застегнутом шлеме.

Родителям советуют внимательно следить за тем, где находятся дети, и не допускать, чтобы те управляли мототехникой или ездили на ней пассажирами до 16 лет либо без соответствующего водительского удостоверения. Приобретать детям мотоциклы или скутеры стоит только после получения ими прав, а также обязательно обеспечить их шлемом и защитной экипировкой — это может спасти жизнь и здоровье в экстренной ситуации.