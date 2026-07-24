Запрет на продажу бензина в канистры сняли в Пензенской области

Глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о том, что в регионе постепенно снимается ряд введенных ограничений, связанных с топливом.

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Мельниченко отметил, что на заседании оперштаба рассмотрели ситуацию с обеспечением региона горючим, и, согласно отчетам, удалось добиться определенной стабилизации. Были увеличены объемы поставок топлива, а очереди на АЗС сократились. Около 60% заправок Пензенской области, уточняет глава региона, обеспечены основными видами дизеля и бензина, в связи с чем постепенно будет сниматься ряд ранее введенных ограничений.

Так, первым отменяется запрет на отпуск бензина и дизеля в потребительскую тару, но с пятницы горючее будет отпускаться в канистру в объеме не больше 20 литров.