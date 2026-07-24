В РФ после хранения выставили на продажу новый "Москвич 2141"

На сайте "Авто.ру" появилась объявление о продаже автомобиля, который можно смело назвать настоящей "капсулой времени". Владелец из Пензы предлагает приобрести редкий экземпляр "Москвич-2141", выпущенный в 1992 году.

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За 34 года существования машина проехала всего 1269 км, что делает ее почти новой. Цена в 1 500 000 рублей может показаться высокой, но это сопоставимо со стоимостью базовой комплектации Lada Vesta.

Судя по фотографиям, автомобиль хранится в музее раритетной техники и практически не эксплуатировался. За все время у него был только один владелец.

Серый хэтчбек оснащен уфимским 1,5-литровым бензиновым двигателем УЗАМ-412 мощностью 72 лошадиные силы и 5-ступенчатой механической коробкой передач. На снимках машина выглядит как новая, а салон еще затянут в пленку.

Без сомнений, эта модель стала визитной карточкой и прорывом завода в 1986 году, когда она впервые увидела свет. Увы, распад Советского Союза и перипетии 90-х годов не смогли спасти предприятие от банкротства, а "сорок первый" - от вымирания.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили ВАЗ-2114 с мизерным пробегом.