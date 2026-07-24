XPeng отозвал с рынка более 33 тыс. минивэнов X9

Китайский автопроизводитель XPeng отозвал с рынка более 33 тыс. электротяговых минивэнов X9 из-за проблем с безопасностью. Компания проинформировала об этом Государственное управление по регулированию рынка КНР, говорится на сайте ведомства.

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XPeng отзывает 33 473 автомобиля, произведенных в период с 8 августа 2023 года по 11 августа 2025 года. У некоторых машин могут возникнуть проблемы с герметичностью пневматических рессор. В крайних случаях это может повлиять на управляемость автомобиля и создать угрозу безопасности, предупредил производитель.

Компания обещала бесплатно устранить дефект в рамках программы по отзыву.