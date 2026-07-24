Volkswagen включил заднюю: концерн уже не собирается закрывать заводы

Глава немецкого Volkswagen Оливер Блюме вдруг заявил, что не собирается закрывать заводы концерна до 2030 года. Он подчеркнул, что текущие производственные мощности необходимы для выпуска конкретных моделей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

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Топ-менеджер подтвердил свои предыдущие заявления о том, что более разумным решением проблем является повышение конкурентоспособности. По его словам, это позволит избежать закрытия производственных площадок.

Ранее Volkswagen объявил о планах сократить к 2030 году сотни тысяч рабочих мест на своих предприятиях в Германии. Из них 35 тысяч будут ликвидированы в ключевом бренде компании, а остальные - в дочерних структурах, таких как Audi и Porsche. Более 37 тысяч сотрудников уже подписали соответствующие соглашения.

В рамках новой программы экономии, запланированной Блюме, под вопросом могут оказаться еще 50 тысяч рабочих мест и четыре завода, если затраты не удастся снизить другими способами.

Производственные мощности в масштабах всего концерна планируется сократить до 9 миллионов автомобилей в год, что на 1 миллион меньше текущих показателей и на 3 миллиона меньше, чем до пандемии COVID-19. Также планируется масштабное сокращение модельного ряда в целях экономии средств.