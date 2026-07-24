Каким будет новый Range Rover GT

На этой неделе появились первые официальные тизеры самой необычной модели Range Rover, позволяющие рассмотреть все основные особенности её внешности.

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Ещё несколько дней назад в Сети начали публиковаться первые шпионские фотографии необычных прототипов с непривычно низким для марки уровнем крыши, и изначально все предполагали, что под камуфляжем скрывается кроссовер Velar второго поколения. Теперь же выяснилось, что первая генерация стильного паркетника с ДВС останется в строю ещё несколько лет. Новинка же станет пятой моделью бренда и получит имя GT.

Как уже говорилось, это самая необычная модель для компании, сильнее всего похожая на легковой автомобиль за счёт приземистого силуэта. В целом форма кузова напоминает лифтбек из-за покатой крыши и сильно наклонённого заднего стекла, доходящего до кромки багажной двери. В остальном дизайн сделан в актуальной стилистике Range Rover с максимально чистыми линиями и поверхностями. Спереди у кроссовера узкие горизонтальные фары с полосой габаритных огней в нижней части, решётка же пока полностью скрыта маскировкой: мы изобразили вариант, сделанный в стиле грядущих электрических Range Rover и Range Rover Sport.

Массивный передний бампер получил пару вертикальных воздуховодов по краям и трапециевидный воздухозаборник в нижней части. Сбоку можно отметить традиционные для бренда выдвижные ручки, огибающую колёсные арки линию капота (как у младшей модели Evoque), двери без рамок, а также — впервые для Range Rover — боковые зеркала на ножках. Задняя часть напоминает нынешний Range Rover Sport, разве что дверь багажника сделана ещё более плоской, а габаритные огни сделаны в виде горизонтальных линий.

Range Rover GT построен на анонсированной ещё в 2021 году платформе EMA с 800-вольтовой электрической архитектурой. Изначально он заявлен как электромобиль, при этом в будущем появятся и гибридные версии (скорее всего, использующие ДВС исключительно в качестве генератора). У кроссовера будет как минимум по одному электромотору на каждой оси, поэтому полный привод будет уже в базовой версии. Кстати, интерьер новинки уже полностью раскрыт.

Дата премьеры нового Range Rover GT пока не объявлена, однако, учитывая степень готовности, её вполне можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Производиться он будет на заводе JLR в Хейлвуде (Англия, графство Мерсисайд) вместе с моделями Evoque и Land Rover Discovery Sport. Между тем, ранее в этом месяце были обнародованы новые фотографии и подробности касательно нового большого кроссовера Freelander 8.