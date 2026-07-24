Hongqi анонсировала расширение модельной линейки в РФ: какие машины появятся

Hongqi готовится к расширению своего присутствия на российском рынке. В частности, компания планирует добавить в линейку новый кроссовер HS6. Также начата сертификация обновленной версии седана Hongqi H5.

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Кроссовер HS6 поступил в продажу на внутреннем рынке Китая в ноябре 2025 года. Автомобиль доступен с несколькими гибридными установками, включающими 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и электромоторы суммарной мощностью до 501 лошадиной силы. Пока не сообщается, какая из этих установок будет предложена российским покупателям.

Обновленный седан H5 был представлен в Китае в мае. Основное обновление коснулось интерьера: салон стал более традиционным и соответствует последним китайским дизайнерским тенденциям.

Кроме того, были улучшены технические характеристики мультимедийной системы и комплекса ассистентов водителя, в то время как линейка двигателей осталась прежней. В России H5 продается с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 218 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В Китае также доступна модификация с менее мощным двигателем.

Помимо прочего, компания заявила о том, что рассматривает возможность локализации производства HS6 в России.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Haval H9 второго поколения получит российскую прописку.