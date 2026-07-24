Hongqi H5 и HS5 прошли 270 тысяч и 150 тысяч км: что с ними произошло

Компания Hongqi показала журналистам седан H5 и кроссовер HS5 с пробегом 270 тысяч км и 150 тысяч км соответственно.

На территории одного из столичных дилерских центров бренда машины подверглись экспертной оценке после интенсивной эксплуатации в такси, а также у одного из физических лиц.

В подобных экспертизах фокус обычно на самых нагруженных узлах: двигателе, коробке передач, подвеске, рулевом управлении, кузове, электронике.

Официальные продажи Hongqi H5 и Hongqi HS5 в России стартовали в июле 2023 года. Практически на старте продаж компания заинтересовалась темой оценки состояния подержанных автомобилей Hongqi, что важно в том числе для подтверждения остаточной стоимости автомобиля.

Менеджер по продукту Андрей Чаплыгин рассказал о машинах, представленных на мероприятии. Бизнес-седан H5 c 2-литровым 218-сильным мотором, 8-ступенчатым "автоматом" Aisin и с пробегом 270 тыс. км. Машина находится не просто на ходу, а работает на линии. Он подчеркнул, что такая модификация, с одной стороны, экономична (расход - 6,6 л/ 100 км), а с другой - отличается высоким ресурсом. Кузов кроме панели крыши полностью оцинкован.

Вторая модель, подвергшаяся проверке, - кроссовер HS5 с 2-литровым 245-сильным мотором и 8-ступенчатым "автоматом" Aisin. Чаплыгин отметил, что у машины были единичные гарантийные ремонты, но не по мотору и трансмиссии. Автомобиль прошел больше 150 тыс. км без серьезных поломок. Модель также имеет двустороннюю оцинковку всего кузова кроме крыши.

Руководитель компании "АА Групп" Антон Михайлов, представляющий крупный автопарк Hongqi, занятый в перевозках такси, рассказал, что в управлении компании находится более 120 Hongqi H5 и H9. Парк ежедневно работает в двух ключевых режимах - такси и корпоративных перевозок. Он отметил невысокий фактический расход топлива - порядка 8 л/100 км и невысокие цены на техобслуживание моделей Hongqi. Также он указал, что из обращений по гарантии из 125 машин с 2023 года было зафиксирован лишь один случай - поломки экрана медиацентра.

Кроме того, Михайлов отметил, что по итогам эксплуатации автомобили Hongqi сохраняют высокую ликвидность.

"Водители не боятся больших пробегов, это абсолютно никого не пугает", - заявил Михайлов.

В ходе технической части эксперты провели детальный разбор кузова и технический аудит узлов и агрегатов в ремонтной зоне. При осмотре элементов кузова и скрытых полостей не было выявлено следов ржавчины, что, как отметили представители бренда, говорит о высокой адаптации ЛКП и металла к российским зимним реагентам.

Ключевые узлы, включая двигатель и трансмиссию, сохранили полную работоспособность и минимальный уровень износа для такого пробега. В силовом агрегате седана с пробегом 270 тыс. км компрессия остается в норме, видимые течи отсутствуют, мощность в норме. Коробка передач продемонстрировала плавные переключения и износ в пределах нормы.

Также журналисты убедились, что элементы интерьера и экстерьера продемонстрировали высокую износостойкость. Не было обнаружено ни критических люфтов, ни посторонних шумов.