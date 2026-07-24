Кроссовер GAC GS4 нового поколения предложен сразу со скидками

Компания GAC запустила на родине продажи свежего паркетника GS4. Полностью оригинальной разработкой модель не является – за основу взяли Aion i60.

Объявленный новым, пятым по счету поколением кроссовер Trumpchi GS4 (бренд Trumpchi используют только в Китае) концерн GAC анонсировал на родине в июне. Теперь там раскрыли комплектации и цены и дали старт продажам.

Напомним, модель первой генерации дебютировала в 2015 году, «второй» паркетник представили в 2019-м. А вот остальные кроссоверы с индексом GS4 – это разновидности других машин GAC. В качестве «третьего» кросса позиционировали более крупный Trumpchi GS5 – в GS4 с приставкой Plus его разжаловали в 2021 году. В «четвертый» SUV с «фамилией» Max в 2024-м превратился GAC Trumpchi Emkoo. И именно Макс в прошлом году добрался до России, но уже просто как GAC GS4.

«Пятый» кроссовер оригинальной разработкой тоже не является. За основу для такого Trumpchi GS4 взяли Aion i60 (Aion – еще один суббренд GAC). Последняя модель, в свою очередь, состоит в родстве с Aion V (этот SUV представлен и в России) и Toyota bZ3X.

От Aion i60 свежий GS4 унаследовал кузов, оптику и полускрытые ручки дверей. Передний бампер у «пятого» паркетника – оригинальный. Вдобавок радиаторная решетка находится на привычном месте, тогда как донорский кроссовер имеет гладкий «нос».

Длина нового Trumpchi GS4 составляет 4680 мм, ширина – 1860 мм, высота в зависимости от версии – 1660 или 1675 мм, колесная база – 2770 мм. Для сравнения, размеры Aion i60: 4685/1854/1660 мм, расстояние между осями – 2775 мм. Габариты GAC Trumpchi GS4 Max, то есть кроссовера предыдущего поколения: 4685/1901/1690 мм, колесная база – 2750 мм. Самый дешевый новый паркетник имеет 17-дюймовые диски, в остальных комплектациях – 18-дюймовые.

Внутри GS4 тоже в целом повторил Aion i60. В салоне установлены раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Донорский Aion i60 бывает в виде гибрида или электрокара. А вот новый GAC Trumpchi GS4 представлен исключительно в «традиционном» исполнении с техникой от местного предшественника. Это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 177 л.с., семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями и только передний привод (в России у актуальной модели есть полноприводная версия с турбомотором 2.0).

Китайцам свежий GS4 сейчас предложен в трех комплектациях. В базе есть упомянутые выше дисплеи, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль. В «средней» версии появляются камеры кругового обзора. Топовый Trumpchi GS4 – это панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы автоторможения и слежения за разметкой.

Паркетник GAC Trumpchi GS4 новой генерации оценили в 87 800 – 100 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,01 млн – 1,17 млн рублей по текущему курсу. При этом первым покупателям доступны скидки, с их учетом модель обойдется в 79 800 – 90 800 юаней (924 000 – 1,05 млн рублей). В GAC пока не сообщили о том, когда в новое поколение перейдет экспортный GS4.