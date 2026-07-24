Спрос на страховки для электромобилей вырос почти вдвое

В июне 2026 года спрос на ОСАГО для электромобилей и гибридов вырос на 94,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали аналитики финансового маркетплейса "Сравни". Спрос на каско для таких автомобилей за тот же период увеличился на 18%.

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Средняя стоимость полиса каско для электромобилей и гибридов в первой половине 2026 года составила 172 тысячи руб.. Это на 3,5% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, но более чем в три раза дороже, чем в среднем по всем автомобилям (51 385 руб.).

Разброс цен внутри сегмента существенный. Среди популярных моделей наименьшая средняя цена каско на модель Evolute i-PRO - 74 401 руб. Самая высокая - на Voyah Dream - 195 262 руб.

Наибольший спрос на каско для электромобилей и гибридов в январе-июне 2026 года зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Нижегородской области.

"Рост спроса на ОСАГО и каско для электромобилей и гибридов показывает, что такие автомобили становятся всё более массовым выбором россиян", - говорит директор по развитию страхового бизнеса в Сравни Владислав Головкин. Китайские бренды активно расширяют модельный ряд, а гибриды становятся популярной альтернативой бензиновым автомобилям.

Как ранее писала "РГ", с 29 июня по 19 июля спрос на гибриды и электромобили увеличился почти вдвое по сравнению с первой половиной года, на 83%. Также в июне спрос на подержанные гибриды увеличился более чем на 30% относительно января и на 60% по сравнению с июнем прошлого года.

В финансовом маркетплейсе отмечают, что владельцы гибридов и электрокаров страхуют автомобили чаще, поскольку они, как правило, стоят дороже среднего, а их ремонт, включая кузовные детали, электронные компоненты и батарею, может быть более затратным.

Выводы аналитиков подтверждают страховщики. Так, "Ренессанс страхование" зафиксировала трехкратный рост продаж каско для электромобилей и гибридов в первом полугодии 2026 года. Сборы выросли на 211% по сравнению с тем же периодом прошлого года, число договоров - на 193%. Доля электромобилей и гибридов в портфеле каско для физических лиц также существенно изменилась: в начале 2025 года она составляла 1,7%, к марту 2026 года поднялась до 6%, а в среднем по первому полугодию 2026 года удерживалась на уровне около 5% против 1,98% годом ранее.

"Среди причин роста - увеличение парка электромобилей на российском рынке, дефицит топлива в ряде регионов, а также расширение доступного модельного ряда. Так, в "Ренессанс страхование" число оформленных полисов каско в Краснодаре выросло к маю в 2,5 раза, в Казани и Нижнем Новгороде - на 57-67%, а Москва и Петербург прибавили по 10-12%", - отметила управляющий директор компании Елена Сафонова.

По данным Росгосстраха, с начала года количество запросов на страхование каско для гибридов и электромобилей увеличилось на 23% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Растущий тренд будет сохраняться, полагают в компании и связывают интерес к таким машинам не только со сложной топливной ситуацией.