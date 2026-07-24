Решение о выпуске автомобилей Hongqi в РФ может быть принято до конца года

До конца года в Китае может быть принято решение о выпуске автомобилей Hongqi в РФ.

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"Очень надеюсь, мы не упустим эту возможность", - передает слова исполнительного директора Hongqi в России Ивана Савельева обозреватель "РГ" Василий Сергеев.

Топ-менеджер добавил, что свободных площадок в РФ уже не осталось, один из вариантов - делить какое-то предприятие с другим брендом.

Ранее сообщалось, что в РФ до конца года появится обновленный H5. В 2027 году также ожидаются новинки. Две из них - это обновление кроссоверов HS3 и HS5.