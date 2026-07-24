Полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia получил обновки

Большой SUV японской марки, предназначенный для американского рынка, получил «вездеходный» вариант Trailhunter.

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Toyota выпускает свой актуальный полноразмерный внедорожник под названием Sequoia с 2022 года, её ближайшим родственником является пикап Tundra, который недавно освежили до 2027 модельного года. Отметим, по итогам прошлого года продажи Toyota Sequoia в Штатах слегка подросли: дилеры реализовали около 26,2 тыс. единиц, что на 0,3% больше, чем в 2024-м. А за первую половину 2026-го модель разошлась тиражом свыше 13,9 тыс. экземпляров (на 14% больше, чем в январе-июне прошлого года).

Теперь американский офис Тойоты рассказал об обновках для Sequoia 2027 модельного года. Трёхрядный внедорожник получил обновлённую переднюю часть с изменённой крупной радиаторной решёткой и другим бампером, в который интегрированы новые прямоугольные противотуманки. Некоторые версии также получили декоративные хромированные вставки.

Внутри изменения такие же, как у пикапа Tundra. Это значит, что посвежевшей Sequoia в список базового оснащения добавился 14-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с пересмотренной функцией голосового управления. Также в него вошёл встроенный видеорегистратор, записывающий 20-секундные ролики вручную или автоматически с помощью наружных камер, и комплекс систем безопасности Safety Sense 4.0.

Toyota Sequoia 2027 модельного года по-прежнему будет включать в себя комплектации SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro и Capstone, а ещё ему добавили пакет Trailhunter для создания «вездеходной» версии. В основе этого варианта лежит исполнение SR5, но с рядом изменений.

Так, Sequoia Trailhunter достались: бронзовые колёсные диски, обутые в шины Michelin LTX Trail 265/70R18, модернизированная подвеска OME (Old Man Emu), иные передние амортизаторы, дополнительная защита днища. Пакет также включает в себя системы Multi-Terrain Select и Crawl Control, блокировку заднего дифференциала. В список оснащения всех версий внедорожника также входит встроенный инвертор мощностью 2,4 кВт, который можно использовать для питания снаряжения для кемпинга.

О технике посвежевшей Sequoia в американском офисе Тойоты ничего не сказали, судя по всему, она осталась без изменений. Отметим, актуальный большой внедорожник оснащается гибридной силовой установкой i-Force Max, в основе которой лежит битурбомотор V6 объёмом 3,4 литра, работающий в тандем с электромотором. Совокупная отдача этой системы равна 443 л.с., а максимальный крутящий момент – 790 Нм.

В компании пообещали обнародовать цены Toyota Sequoia 2027 модельного года грядущей осенью. Стартовая стоимость актуального полноразмерного внедорожника в США равна 65 725 долларов (эквивалентно примерно 5,13 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 86 135 долларов (около 6,72 млн рублей).