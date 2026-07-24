Полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia получил обновки вслед за родственным пикапом
Большой SUV японской марки, предназначенный для американского рынка, получил «вездеходный» вариант Trailhunter.
Toyota выпускает свой актуальный полноразмерный внедорожник под названием Sequoia с 2022 года, её ближайшим родственником является пикап Tundra, который недавно освежили до 2027 модельного года. Отметим, по итогам прошлого года продажи Toyota Sequoia в Штатах слегка подросли: дилеры реализовали около 26,2 тыс. единиц, что на 0,3% больше, чем в 2024-м. А за первую половину 2026-го модель разошлась тиражом свыше 13,9 тыс. экземпляров (на 14% больше, чем в январе-июне прошлого года).
Теперь американский офис Тойоты рассказал об обновках для Sequoia 2027 модельного года. Трёхрядный внедорожник получил обновлённую переднюю часть с изменённой крупной радиаторной решёткой и другим бампером, в который интегрированы новые прямоугольные противотуманки. Некоторые версии также получили декоративные хромированные вставки.
Внутри изменения такие же, как у пикапа Tundra. Это значит, что посвежевшей Sequoia в список базового оснащения добавился 14-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с пересмотренной функцией голосового управления. Также в него вошёл встроенный видеорегистратор, записывающий 20-секундные ролики вручную или автоматически с помощью наружных камер, и комплекс систем безопасности Safety Sense 4.0.
Toyota Sequoia 2027 модельного года по-прежнему будет включать в себя комплектации SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro и Capstone, а ещё ему добавили пакет Trailhunter для создания «вездеходной» версии. В основе этого варианта лежит исполнение SR5, но с рядом изменений.
Так, Sequoia Trailhunter достались: бронзовые колёсные диски, обутые в шины Michelin LTX Trail 265/70R18, модернизированная подвеска OME (Old Man Emu), иные передние амортизаторы, дополнительная защита днища. Пакет также включает в себя системы Multi-Terrain Select и Crawl Control, блокировку заднего дифференциала. В список оснащения всех версий внедорожника также входит встроенный инвертор мощностью 2,4 кВт, который можно использовать для питания снаряжения для кемпинга.
О технике посвежевшей Sequoia в американском офисе Тойоты ничего не сказали, судя по всему, она осталась без изменений. Отметим, актуальный большой внедорожник оснащается гибридной силовой установкой i-Force Max, в основе которой лежит битурбомотор V6 объёмом 3,4 литра, работающий в тандем с электромотором. Совокупная отдача этой системы равна 443 л.с., а максимальный крутящий момент – 790 Нм.
В компании пообещали обнародовать цены Toyota Sequoia 2027 модельного года грядущей осенью. Стартовая стоимость актуального полноразмерного внедорожника в США равна 65 725 долларов (эквивалентно примерно 5,13 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 86 135 долларов (около 6,72 млн рублей).