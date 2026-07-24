Ford сообщил о сервисной кампании для почти 566 тысяч внедорожников Bronco

Ушедший из России автоконцерн снова отозвал более полумиллиона машин
Американский Ford объявил об очередной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), она затрагивает 565 691 автомобиль Ford Bronco и Bronco Raptor 2021–2026 модельных годов, проданных на американском рынке, пишет Reuters.
Поводом для отзыва стал возможный дефект жгута электропроводки в подкапотном пространстве. Повреждение изоляции способно вызвать короткое замыкание, нагрев и искрение, что значительно повышает вероятность возгорания.
В рамках кампании официальные дилеры бесплатно установят на проводку защитную оболочку.
Ранее стало известно, что концерны BMW и Toyota объявили масштабный отзыв машин из-за угрозы пожара. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что акция затронет 318 495 транспортных средств. Причиной стал производственный дефект, способный привести к перегреву и последующему воспламенению пускового устройства двигателя.
До этого Nissan заявил о масштабной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения США, она затрагивает 168 149 машин. Причина — неправильное значение допустимой полной нагрузки на ось на сертификационной этикетке. Ошибка создает риск перегруза транспортного средства.