От Красноярска до Москвы: где открылись хабы по продаже авто со скидками до 30%

Компания «Газпромбанк Автолизинг» открыла пилотную площадку в Ростове-на-Дону осенью 2025 года и теперь масштабирует опыт на другие регионы, включая столицы. В планах — расширение сети до десяти хабов в крупных региональных центрах.

© runews24.ru

Всего на российском рынке скопилось около 50 тысяч изъятых лизинговых машин. Среди легковых чаще всего возвращают Lada, Geely, Exeed, Changan и Haval; среди грузовых — Shacman, FAW, SITRAK, «КамАЗ» и Foton. Грузовики занимают 44% стока, прицепы — 21%, спецтехника — 14%, остальное приходится на легковые и коммерческие фургоны. Об этом сообщает «Автоновости дня».

Хабы позволяют покупателям получить скидку от 5 до 40% в зависимости от модели и срока хранения, при этом средний дисконт составляет 17–22%. Для лизинговых компаний это способ избавиться от «токсичных» активов, хранение которых становится убыточным, и вернуть ликвидность. Как отмечают эксперты, лизинговые компании становятся крупными игроками на рынке «вторички», и это уже новая бизнес-модель.

Напомним, что дилеры рассказали, что будет со стоимостью машин в августе. Москвичи раскупают калужские кроссоверы: Tenet T7 обошел Geely и Haval.