МВД предложило изменить регламент экзамена на водительские права

МВД РФ предложило внести изменения в регламент по проведению экзаменов на получение водительских прав. Об этом говорится в разработанном ведомством проекте приказа.

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Проект приказа учитывает изменения в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения", которые вступят в силу с 1 марта 2027 года. С этой даты начнется переход на формирование медицинских заключений в электронном виде, что освободит кандидатов в водители от предоставления медсправок на бумажном носителе.

"Обмен сведениями о сформированных медицинских заключениях между МВД России и Минздравом России предусмотрен в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия", - отмечается в проекте документа.

Кроме того, МВД напомнило, что с 12 мая 2026 года появилось новое основание для прекращения экзамена - использование кандидатом средств связи, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники и справочных материалов. Вступившую в силу норму ведомство предлагает закрепить в регламенте.

Ранее правительство поручило Минпросвещения, МВД и Минпромторгу подготовить доклад о целесообразности введения в регионах с высоким числом праворульных автомобилей соответствующих программ подготовки водителей.