Крымский мост перекрыли для машин

На Крымском мосту перекрыли движение для автомобилей.

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Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии появилось в 12: 14 (мск).

13 июля сообщалось, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1 600 автомобилей. Мост был перекрыт вечером в воскресенье 12 июля, переправа возобновила работу в 09:05 мск. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов.

С 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридного автотранспорта со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагалось воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.