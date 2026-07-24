Полуразобраный Chrysler из «Во все тяжкие» продают за 700 тысяч рублей
В российской продаже появился Chrysler Fifth Avenue из сериала «Во все тяжкие». В Свердловской области продают редкий для России Chrysler Fifth Avenue 1984 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля составляет 200 000 км, а стоимость — 700 тыс. рублей. Как отмечает продавец, на объявление которого обратил внимание журнал Motor, машина носит статус «незаконченного проекта».
Из плюсов нынешний владелец отмечает честныe докумeнты, полную исправность силового агрегата, новый бензобак, наличие большого количества запчастей, а также полную комплектность автомобиля.
В нынешнем состояниии Chrysler Fifth Avenue представляет собой голый кузoв, куда установлен двигатель, а остальные детали упакованы и лежат отдельно для последующей сборки.
Выставленный на продажу экземпляр укомплектован 5,2-литровым (318 куб. дюймов) двигателем V8 мощностью 140 л.с. и классическим 3-диапазонным «автоматом». Привод — задний.
Настоящий культовый статус Chrysler Fifth Avenue (а именно черная модель 1988 года) получил благодаря сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» как автомобиль Майка Эрмантраута.
Как отмечают знатоки культовой киновсленной, за время действия двух сериалов, а это 8 лет (с 2002 по 2009 годы), Майк не расстаётся со своей личной машиной коричневого цвета.