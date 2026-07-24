Полуразобраный Chrysler из «Во все тяжкие» продают за 700 тысяч рублей

В российской продаже появился Chrysler Fifth Avenue из сериала «Во все тяжкие». В Свердловской области продают редкий для России Chrysler Fifth Avenue 1984 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля составляет 200 000 км, а стоимость — 700 тыс. рублей. Как отмечает продавец, на объявление которого обратил внимание журнал Motor, машина носит статус «незаконченного проекта».

© Motor.ru

Из плюсов нынешний владелец отмечает честныe докумeнты, полную исправность силового агрегата, новый бензобак, наличие большого количества запчастей, а также полную комплектность автомобиля.

В нынешнем состояниии Chrysler Fifth Avenue представляет собой голый кузoв, куда установлен двигатель, а остальные детали упакованы и лежат отдельно для последующей сборки.

Выставленный на продажу экземпляр укомплектован 5,2-литровым (318 куб. дюймов) двигателем V8 мощностью 140 л.с. и классическим 3-диапазонным «автоматом». Привод — задний.

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

© объявление на классифайде

Настоящий культовый статус Chrysler Fifth Avenue (а именно черная модель 1988 года) получил благодаря сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» как автомобиль Майка Эрмантраута.

Как отмечают знатоки культовой киновсленной, за время действия двух сериалов, а это 8 лет (с 2002 по 2009 годы), Майк не расстаётся со своей личной машиной коричневого цвета.