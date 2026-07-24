Прошла премьера внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700

В Китае официально дебютировал внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700, который будет играть в сегменте SUV повышенной проходимости.

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Новинка решена в новой дизайнерской манере "Пробуждение Льва Востока". Акцентированы коробчатые формы в стиле Mercedes-Benz G-Class, крупные зеркала, мощные рейлинги на крыше, колесные арки и пороги, покрытые некрашеным полимером, и ударопрочные бамперы. Крыша новинки окрашена в контрастный белый цвет.

Новая модель имеет рамную конструкцию кузова, внешние габариты 5085х1999х1895 мм и колесную базу 2900 мм. Пятиместный салон отличает сразу три экрана на передней панели, центральный тоннель с массивным селектором трансмиссии и ряд физических кнопок под ним.

За ускорение отвечает гибридная установка на основе 2-литрового турбодвигателя (279 л .с.), который работает не только как генератор, но и может передавать тягу на колеса. Сразу три электромотора имеют совокупную отдачу 1129 л. с. Тяговая батарея на 70 кВт⋅ч позволит проехать до 350 км на электротяге.

За внедорожный потенциал отвечают "режим краба" (когда все колеса поворачиваются в одну сторону), понижающий ряд передач и блокировка заднего дифференциала. Заявлена также передовая система автономного вождения.

Продажи Geely Galaxy Cruiser 700 начнутся до конца 2026 года на китайском рынке, после чего модель предложат также и в других странах. Появится ли модель в России, пока информации нет. В пресс-службе Geely отвечают, что продуктовые планы не комментируют.