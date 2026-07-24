Jeep призвал автовладельцев прекратить эксплуатацию двух моделей. Проблема касается внедорожников Wrangler и Gladiator, выпущенных с 10 по 16 ноября 2025 года и оснащенных определенными стальными дисками поставщика Maxion Wheels, пишет Carscoops.

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Концерн Stellantis подтвердил риск для 641 автомобиля. В компании сообщили, что при поездках возможно появление трещин в подобных дисках. При этом никаких признаков приближающегося разрушения нет и предотвратить проблему не представляется возможным.

Согласно документам, направленным в Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), деталь могла быть изготовлена с «тонкой стенкой». При возникновении трещины резко возрастает опасность внезапно потерять управление, что увеличивает вероятность аварии.

В Jeep заявили, что эксплуатацию подлежащих отзыву машин Wrangler и Gladiator нужно срочно остановить. Комитет по нормативному регулированию транспортных средств признал неисправность дефектом безопасности, требующим отзывной кампании. Решение простое: дилеры осмотрят диск и при необходимости бесплатно заменят его вместе с ниппелем.

Ранее Ford объявил об очередной отзывной кампании. По данным Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), она затрагивает 565 691 автомобиль Ford Bronco и Bronco Raptor 2021–2026 модельных годов, проданных в США. Поводом для отзыва стал возможный дефект жгута электропроводки в подкапотном пространстве.