Историки напомнили про польский «Малух», с которого скопировали «Оку»

«За рулём» вспомнил польский Fiat 126 Maluch, из которого выросла «Ока». Советские автомобили Запорожского автозавода по имени «Запорожец» на протяжении трёх десятилетий были самыми дешёвым в СССР и экспортировались в соцстраны, где у них были восточноевропейские конкуренты. В их числе — Polski Fiat 126 P по прозвищу Maluch, то есть «Малыш». Автомобиль выпускался на Заводе Малолитражных Автомобилей (FSM - Fabryka Samochodów Małolitrażowych).

© Motor.ru

С 1972 года Польша перешла на лицензионный выпуск итальянского заднемоторного Fiat 126. Машина получила прозвище Maluch («Малыш»). Несмотря на скромный мотор, который изначально выдавал 23 л.с., по инженерии и дизайну она превосходила архаичный к тому времени «Запорожец».

По сути, субкомпактный Fiat 126Р являлся аналогом будущей советско-российской «Оки», причём ранние прототипы ВАЗ-1111 создавались инженерами НАМИ именно на базе польского «Фиата».

Автомобиль был простым, экономичным и дешевым, за что его охотно покупали, несмотря на шутки. Всего было выпущено более миллиона машин, а производство свернули лишь в 2000 году.