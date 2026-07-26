Honda раскрыла подробности о новом поколении хорошо известного внедорожника

Внедорожный сегмент ждет пополнение, и Honda, похоже, решила сыграть по-крупному. Опубликован долгожданный первый тизер Honda Ridgeline абсолютно нового, третьего по счету поколения. Картинка, прямо скажем, интригует. Официальная премьера намечена на ближайшие пару лет, но уже сейчас видно: облик пикапа будет куда агрессивнее предшественника.

© За рулем

По сути, машина заметно приблизится по духу к традиционным американским «работягам», размывая привычный образ семейного и слишком «асфальтового» автомобиля. За стиль отвечают ребята из дизайн-студии в Южной Калифорнии, тогда как инженерную часть взял на себя центр в Огайо. В производство модель отправят на заводе в Алабаме – марка подчеркивает, что это глубоко американский проект, несмотря на японские корни бренда. Представители компании делают акцент на расширенной функциональности и обещают «еще более суровый дизайн».

Звучит грозно, вот только технические подробности пока под замком. Никакой конкретики по платформе, моторной гамме или точным характеристикам ждать не стоит – все засекречено до последующей презентации. Хотя внешность рисуют радикально новой, революции под кузовом, скорее всего, не случится. С момента дебюта в 2005 году Ridgeline неизменно базировался на несущем кузове. Такая архитектура дарит легковую управляемость и выдающуюся по меркам сегмента плавность хода – за это модель и ценили те, кто не собирался штурмовать бездорожье каждый день.

Правда, фанатов классических рамных пикапов это решение как раз-таки раздражало, заставляя смотреть в сторону конкурентов. Любопытно другое: в свежем анонсе практически забыли упомянуть те самые фишки, которые годами выделяли Ridgeline в потоке. Ни слова о скрытом багажном отсеке под днищем кузова, ни намека на уникальную двухстворчатую заднюю дверь. Похоже, эра маркетинговых рассказов о бытовом удобстве уступает место агрессивной эстетике и нарочитой мужественности. Судя по всему, в Honda рассчитывают всерьез потеснить таких монстров, как Ford Ranger, Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado. Акцент на брутальный дизайн призван привлечь ту аудиторию, которая раньше считала действующую модель недостаточно «злой» и слишком пафосной для грязных карьерных дорог или стройплощадки. Получится ли у них усидеть на двух стульях – сохранить комфорт легковушки и добавить характер настоящего вездехода – покажет время. Но если рамная классика вам все еще интересна, «За рулем» рассказал о китайском «крузаке».