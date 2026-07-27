Самый мощный Porsche Cayenne будут продавать в России

Porsche Cayenne Turbo Electric привезут в РФ в сентябре с ценой 31 млн рублей.

© За рулем

Электрический кроссовер Porsche Cayenne Turbo Electric появится в России уже в начале сентября 2026 года. Привозить машину будет дилерская сеть «Рольф» по схеме параллельного импорта.

Николай Иванов, занимающий пост директора по продажам новых автомобилей в компании, привел примерную стоимость новинки: около 31 млн рублей. Раньше эту модель в стране можно было заказать только предварительно – живых машин в шоу-румах попросту не было.

Любопытно, что в Соединенных Штатах этот же электрокар стоит от $165 350, то есть примерно 13 млн рублей. В странах Европы цена стартует от €170 тысяч (более 15 млн рублей).

В основе Porsche Cayenne Turbo Electric лежит платформа PPE, которую он делит с Macan Electric. Цифры впечатляют: мощность – 1156 л.с. При массе 2,6 тонны автомобиль разменивает первую сотню всего за 2,5 секунды. Запас хода на одной зарядке – 623 км. Привод у машины, естественно, полный, а зарядить батарею с 10 до 80% удастся быстрее чем за 16 минут.

Среди оснащения – полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами и адаптивные амортизаторы. Коэффициент аэродинамического сопротивления у кроссовера – 0,25. В салоне главная деталь – изогнутая панель Flow display, объединяющая сразу несколько дисплеев.

Кстати, это еще не все. В начале сентября в России также стартуют продажи кроссовера Xiaomi YU7 в версии GT. У этого аппарата два электромотора общей мощностью 1003 л.с., а максимальная скорость достигает 300 км/ч.

Ранее «За рулем» подробно объяснили, как электромобили набирают популярность в России.