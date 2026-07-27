Назван самый дешевый в содержании автомобиль в 2026 году

Авилон: электромобиль с домашней зарядкой стал в России выгоднее бензина и дизеля. Зарядка электромобиля дома делает его эксплуатацию наиболее выгодной, но конечная экономия напрямую связана с условиями поездок и привычками водителя. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.

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«Если сравнивать именно типы силовых установок, то в 2026 году минимальные эксплуатационные расходы обеспечивает электромобиль — при условии, что владелец может регулярно заряжать его дома или на работе», — пояснил Блинов.

По словам эксперта, при среднем расходе 18 кВт·ч на 100 км зарядка электромобиля дома в Москве обходится в 80−150 рублей, на платной городской станции — 270−360 рублей. Для сравнения: газовый автомобиль — 200−350 рублей, дизельный — около 550 рублей, бензиновый — более 600 рублей на 100 км. Средняя стоимость АИ-95 на 13 июля составила 78,04 руб./л, дизеля — 91,21 руб./л.

Блинов отметил, что электромобиль требует меньше регламентных работ: нет замены масла, свечей, топливных фильтров и ряда элементов трансмиссии. Благодаря рекуперации тормозные колодки служат дольше. Кроме того, в некоторых регионах действуют налоговые и парковочные льготы.