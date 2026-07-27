В США запустили новое поколение беспилотных грузовиков

Компания Aurora Innovation представила новое поколение грузовиков без водителя, которые должны помочь расширить автономные перевозки в США. Новые машины будут работать на 10 маршрутах в южной части страны и станут следующим этапом перехода от испытаний к коммерческому использованию беспилотных фур.

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В основе грузовиков лежит модель International LT Series класса 8 — тяжелые тягачи, предназначенные для дальних перевозок. Они получили обновленное оборудование системы Aurora Driver, которое, по данным компании, рассчитано на работу до 1,6 млн км.

От первых рейсов к массовым перевозкам

Aurora уже протестировала беспилотные грузовики на обычных дорогах. К концу июня машины компании проехали почти 440 тыс. миль (около 708 тыс. км) без водителя за рулем.

Теперь разработчики рассчитывают перейти к более масштабному внедрению. Новая платформа, по словам Aurora, позволит вывести на дороги сотни автономных грузовиков и обслуживать больше клиентов.

Один из заказчиков ранее заявил о планах приобрести 500 машин с системой самостоятельного управления Aurora. Однако компания уточнила, что часть подобных заявлений пока не является окончательными заказами.

Как грузовик готовят к работе без человека

Перед запуском нового поколения Aurora завершила проверку безопасности технологии. Компания использует специальную процедуру Safety Case — комплексную оценку, которая показывает, насколько система готова работать на дорогах общего пользования без человека в кабине.

Для подготовки машин к серийному выпуску Aurora сотрудничает с производителем Roush. На его площадках устанавливают дополнительные резервные системы и интегрируют новое оборудование.

Партнеры также разработали процесс переоборудования грузовиков, который, по расчетам Aurora, позволит в дальнейшем выпускать до 1000 таких машин в год.

Беспилотные фуры выходят за пределы экспериментов

Главная сложность автономных грузоперевозок заключается не только в создании системы управления. Производителям необходимо наладить выпуск большого количества машин, обеспечить надежность оборудования и создать технологии, способные выдерживать огромные пробеги.

«Запуск беспилотных грузовиков в прошлом году доказал, что наша технология может безопасно работать на дорогах общего пользования. Новая платформа теперь создает основу для масштабного внедрения», — заявил генеральный директор и сооснователь Aurora Крис Урмсон.

Компания развивает модель «водитель как услуга» (driver-as-a-service), при которой перевозчики смогут использовать грузовики с автономным управлением вместо постоянного участия человека.

Компания рассчитывает, что обновленная техника поможет ускорить переход от ограниченных тестовых маршрутов к регулярным беспилотным перевозкам.