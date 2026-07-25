Движение по Крымскому мосту возобновлено

Проезд автомобилей по Крымскому мосту был возобновлён в субботу днём после временной остановки движения.

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Об этом сообщил информационный центр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в официальном сообщении информационного центра.

Переправа была полностью закрыта для проезда автотранспорта примерно на 45 минут. При этом причины, по которым было введено ограничение движения, на данный момент официально не разглашаются.

Крымский мост является ключевой транспортной артерией, связывающей материковую часть России с Крымским полуостровом. Ранее переправа уже подвергалась временным ограничениям движения из-за проведения регламентных работ, неблагоприятных погодных условий или усиления мер безопасности.