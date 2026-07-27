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Дважды битый суперкар легенды рока продадут за огромную сумму

За рулем

Уникальный McLaren F1 Ника Мейсона выставили на аукцион за 35 млн долларов.

Уникальный McLaren F1 Ника Мейсона выставили на аукцион за 35 млн долларов
© За рулем

Судьба этого McLaren F1 – настоящий сценарий для боевика. Его построили в 1990-х на шасси 10R, выкрасили в ярко-красный, и он прошел предварительную квалификацию «24 часов Ле-Мана». Только вот команда в итоге сделала ставку на болид на платформе 11R, а этот экземпляр остался без гоночного будущего.

Тогда британцы продали суперкар Нику Мейсону. Сколько он выложил – тайна, покрытая мраком. Перед передачей машину доработали под дороги общего пользования, а за дальнейшее обслуживание взялась мастерская Lanzante. С этого момента и начались настоящие приключения.

В 2009-м журналист, взявший F1 на тест-драйв, умудрился вылететь на пшеничное поле и разбить его. После долгой реставрации автомобиль вернулся в строй и даже поучаствовал в нескольких гонках, включая 750-километровый раллийный марш-бросок по Италии.

В 2017-м Мейсон повторил успех – попал в ДТП на том же McLaren. Lanzante снова собрала его по винтикам.

За такую богатую биографию просят 35 миллионов долларов. Учитывая, что торги аукционные, финальный чек легко может улететь в космос.

О том, как выживают в авариях даже не суперкары, «За рулем» уже разбирал.