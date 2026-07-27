Уникальный McLaren F1 Ника Мейсона выставили на аукцион за 35 млн долларов.

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Судьба этого McLaren F1 – настоящий сценарий для боевика. Его построили в 1990-х на шасси 10R, выкрасили в ярко-красный, и он прошел предварительную квалификацию «24 часов Ле-Мана». Только вот команда в итоге сделала ставку на болид на платформе 11R, а этот экземпляр остался без гоночного будущего.

Тогда британцы продали суперкар Нику Мейсону. Сколько он выложил – тайна, покрытая мраком. Перед передачей машину доработали под дороги общего пользования, а за дальнейшее обслуживание взялась мастерская Lanzante. С этого момента и начались настоящие приключения.

В 2009-м журналист, взявший F1 на тест-драйв, умудрился вылететь на пшеничное поле и разбить его. После долгой реставрации автомобиль вернулся в строй и даже поучаствовал в нескольких гонках, включая 750-километровый раллийный марш-бросок по Италии.

В 2017-м Мейсон повторил успех – попал в ДТП на том же McLaren. Lanzante снова собрала его по винтикам.

За такую богатую биографию просят 35 миллионов долларов. Учитывая, что торги аукционные, финальный чек легко может улететь в космос.

О том, как выживают в авариях даже не суперкары, «За рулем» уже разбирал.