Прототип Mercedes-AMG GT сгорел во время испытаний в Испании

Это событие стало серьезной и дорогостоящей неудачей в рамках программы разработки модели. Об этом сообщает Carscoops.

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В Сети появилось видео, снятое очевидцем: замаскированное купе полностью объято пламенем, густой дым поднимается в небо. К счастью, в инциденте никто не пострадал, однако сам прототип, судя по всему, уничтожен полностью.

Происшествие случилось в испанских горах Сьерра-Невада — популярном месте для проведения испытаний автомобилей в условиях высоких температур. По словам автора видео, возгорание началось в кормовой части машины и в считанные секунды охватило весь кузов. К приезду спасателей прототип AMG выгорел полностью.

Автор первоначального сообщения в соцсетях предположил, что возгорание могло произойти из-за батарей гибридной системы, добавив, что штатные огнетушители не справились с огнём. Однако эта версия пока не подтверждена, и в Mercedes-Benz официально не комментировали причины случившегося.

Обновлённый AMG GT, как ожидается, сохранит моторы V8, а также гибридные версии с технологией Mercedes-AMG E Performance. Был ли сгоревший прототип одной из таких модификаций, пока не уточняется. Несмотря на инцидент, в обновлённом AMG GT, как ожидается, сохранятся двигатели V8, а также гибридные варианты на базе технологии Mercedes-AMG E Performance. К какому именно типу принадлежал сгоревший прототип, пока неизвестно.