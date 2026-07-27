Паводок осложнил транспортное сообщение на автодороге "Яна" в Якутии

В результате продолжительных дождей, приведших к значительному подъему уровней воды на горных реках Томпонского района Якутии, на участке автодороги "Яна" затруднено движение. Об этом сообщили в пресс-службе Управтодора РС (Я).

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Множественные осложнения дорожно-транспортных условий наблюдаются на участке с 42-го по 188-й километр.

"В настоящее время проезд всех видов транспортных средств на указанном участке крайне затруднен", - отметили в управлении.

Уточняется, что наиболее сложная обстановка сложилась на 181-м и 183-м километрах. Дорога там размыта, сквозное движение полностью отсутствует.