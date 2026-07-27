Какие модели BELGEE популярны и появится ли автомобиль на автопилоте

На совместном белорусско-китайском автозаводе "БЕЛДЖИ", расположенном под Минском, изготовили и продали 50-тысячный представительный кроссовер BELGEE X70. Модель относительно свежая, на конвейере лишь около двух лет, к тому же недавно прошла обновление, что обеспечило ей признание автолюбителей и корпоративных клиентов Союзного государства. Символично, что юбилейный экземпляр поставлен в Россию, где реализуется весомая доля продукции предприятия.

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По заказу клиента из Нижнего Новгорода автомобиль изготовлен в цвете "синий металлик" в наивысшей комплектации "престиж +". Счастливому автовладельцу также отправили поздравительное письмо директора СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадия Свидерского, сертификат от дилера и брендированные сувениры.

"БЕЛДЖИ" - предприятие молодое, официально присутствует на российском рынке лишь с 2024 года. Однако на фоне турбулентности, охватившей европейскую автоиндустрию, развивается вполне уверенно. Так, май был отмечен очередным достижением: в Беларуси реализовано более 4100 автомобилей BELGEE и Geely.

- Продажи автомобилей белорусского производства стремительно растут с начала года, - прокомментировали на предприятии. - Причем мы видим резкий рост спроса на электромобили и гибридные модели. Их доля в структуре продаж уже составила 45%. Воодушевлены тем, как меняется рынок и какие перспективы открывает тренд на экологию и инновации.

А что думают о белорусских легковушках водители?

В одном из автосалонов попросил ответить на вопрос покупателя новенькой "электрички" 30-летнего минчанина Андрея Петрашкевича.

- Привлекают технологичность, безопасность, доступная цена, достаточно широкий модельный ряд машин на электротяге, - ответил он. - Хотел купить именно такую из-за экологичности и экономичности. Пока остановил выбор на бюджетной Geely EX2, но, возможно, со временем сменю на более вместительный Geely EX5 или представительный гибридный BELGEE X80 PHEV - семья ведь растет. Да и льготная ставка по кредиту 0,95% в течение первого года при авансовом платеже всего 25% привлекает.

Под этим отзывом могли бы подписаться и многие российские покупатели. Ведь они приобрели в первом полугодии 28,8 тысячи автомобилей бренда Belgee - на 61,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически каждый 20-й автомобиль, проданный в РФ, собран в Беларуси. А седан Belgee S50 стал самым продаваемым в первом квартале года в классе С, в четыре раза опередив ближайшего конкурента.

Особенно популярна белорусская марка в Москве, Санкт-Петербурге и их регионах - там рост продаж измеряется порой десятками процентов.

Чтобы удержать покупательский интерес, завод предлагает все более совершенные автомобили по конкурентной цене. Для этого на "БЕЛДЖИ" год от года повышают уровень автоматизации производства, что гарантирует стабильное качество и снижает себестоимость. Предприятие намерено еще примерно вдвое нарастить количество промышленных роботов. Благодаря такому подходу мощность линии окраски кузовов уже удвоилась.

Следующий шаг - создание собственного штамповочного производства, чтобы отказаться от дорогостоящей доставки металлических панелей из КНР. По сути, речь идет о возведении второй очереди завода, на что планируется затратить около 90 млн белорусских рублей. Возведение цеха крупногабаритной штамповки является ключевой частью программы развития СЗАО "БЕЛДЖИ" на 2026-2027 годы. По словам Геннадия Свидерского, это экономически обоснованный шаг к наращиванию выпуска до 120 тысяч машин в год.

- Классическое производство нужно начинать с металлического листа и заканчивать готовым автомобилем. У нас уже внедрены процессы сварки, окраски, сборки, а цех штамповки позволит нам значительно сократить логистические затраты, - отметил генеральный директор.

Одновременно совершенствуется и конструкция автомобилей. С этого года полюбившийся многим городской кроссовер BELGEE X50 получил в наименовании приставку "+", а с ней - мощный и тяговитый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и другие новации.

Что дальше? Автомобиль на автопилоте? Не исключено. Недавно успешно завершились испытания программно-аппаратного комплекса по дистанционному управлению автомобилями (T-BOX), проведенные ОАО "АГАТ - системы управления" и СЗАО "БЕЛДЖИ".

В числе функций - удаленное управление автомобилем, обеспечение стабильного обмена данными, удаленный контроль климата в салоне, дистанционная блокировка и разблокировка дверей, контроль положения стеклоподъемников, люка и крышки багажника и многое другое. Это открывает возможности для серийного оснащения автомобилей BELGEE системой удаленного управления, соответствующей современным стандартам Connected Car.

А с учеными Национальной академии наук Беларуси СЗАО активно сотрудничает с целью создать свой электромобиль. Этот проект, считает Геннадий Свидерский, позволил заводу сформировать инженерные компетенции, необходимые для проведения собственных разработок. В перспективе на предприятии появится конструкторский центр, где будут разрабатываться алгоритмы, программное обеспечение и электронные блоки.

Досье "СОЮЗа"

Бренд BELGEE представлен в Союзном государстве седаном S50 и кроссоверами: среднеразмерным Х70, гибридным X80 PHEV и городским X50+. С момента основания завода там собрано более 375 тысяч легковых автомобилей.

На предприятии трудятся около 2500 человек, производственные процессы выстроены на базе автоматизированных систем управления и контроля качества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед "БЕЛДЖИ" задачу выпускать не менее 10 тысяч электромобилей и гибридов в год.