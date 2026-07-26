В России стартовали продажи новой Toyota Corolla с гарантией: актуальные цены

Дилерские центры «Рольф» запустили официальные продажи Toyota Corolla – машины уже стоят в шоурумах, и никаких предзаказов для покупки не требуется. Раньше заполучить эту модель можно было лишь через индивидуальный заказ, а теперь все гораздо проще.

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В наличии – только одна комплектация, зато богатая. За 3,59 млн рублей покупатель получает седан, собранный в Китае на мощностях совместного предприятия FAW Toyota. Дилер при этом дает гарантию на два года либо на 100 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит раньше. Что приятно, машина напичкана не только базовым оборудованием. Тут и кожаный салон, и климат-контроль, и камера заднего вида.

Вдобавок адаптивный круиз-контроль идет уже с завода, как и солидный набор электронных ассистентов для водителя. Гибридная установка построена вокруг 1,8-литрового атмосферника мощностью 98 лошадиных сил. Работает он в связке с вариатором. Привод классический – только на передние колеса. Привезенные к нам седаны пережили рестайлинг, мировая премьера которого прошла на автосалоне в Гуанчжоу еще в 2025 году. После обновления Corolla обзавелась переработанной передней частью кузова, выдержанной в духе старших моделей – например, актуальных Camry XV80 и Prius XW60. Кстати, интерьер и техника остались без серьезных изменений – по сути, обошлось косметикой.

Кстати, о растущей популярности гибридных автомобилей «За рулем» рассказывал ранее.