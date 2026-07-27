Стали известны цены на поставляемые из Китая Nissan X-Trail третьего поколения

На китайском рынке аналогичные кроссоверы предлагаются примерно от 1 300 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, стоимость новой LADA Niva Travel в России варьируется от 1 419 000 до 1 814 000 рублей, а цена УАЗ «Хантер» начинается от 1 720 000 рублей.

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Минимальное предложение на новый Nissan X-Trail за 1 850 000 рублей доступно под заказ во Владивостоке. За эту сумму предлагается автомобиль в комплектации Leading, которая включает кожаный салон, двухзонный климат-контроль, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, мультифункциональное рулевое колесо и систему кругового обзора с камерой заднего вида.

В перечень оснащения также входят светодиодная оптика, парковочные датчики, электропривод и обогрев наружных зеркал, панорамная крыша с люком, системы ABS и ESP, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и мультимедийный комплекс Nissan Connect 2.0+ с экраном диагональю 12,3 дюйма.

В других регионах России стоимость автомобилей под заказ начинается примерно от 2 000 000–2 200 000 рублей, а отдельные предложения достигают 2 600 000 рублей. Заказать кроссовер можно, в частности, в Хабаровске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Уфе, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Липецке, Смоленске, Туле, Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Кроме того, на российском рынке представлено более 10 новых Nissan X-Trail третьего поколения из наличия. В Челябинске стоимость автомобиля составляет 2 560 000 рублей, в Набережных Челнах и Москве цены начинаются от 2 580 000 рублей, а в Магнитогорске — от 2 650 000 рублей. Машины также доступны у продавцов в Тюмени, Санкт-Петербурге, Липецке, Перми, Красноярске, Улан-Удэ и Хабаровске.

Все предлагаемые кроссоверы оснащаются одинаковой силовой установкой — 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 151 лошадиную силу, который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом, сообщают «Автоновости дня».

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