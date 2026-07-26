Две популярные модели Mazda обновились: подробности, цены

В Японии состоялась официальная презентация рестайлинговых версий Mazda 3 и кроссовера CX-30. Дизайн автомобилей практически не изменился, зато техническая начинка претерпела серьезные улучшения – производитель сделал ставку на мощность и безопасность. Обе модели получили расширенный набор электронных ассистентов.

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Например, система предупреждения теперь умеет сигнализировать водителю о приближающемся сзади транспорте, когда пассажиры выходят из салона. Ассистент удержания в полосе стал более активным: при угрозе столкновения он может самостоятельно уводить машину в сторону. Система экстренного торможения научилась распознавать объекты не только спереди, но и слева/справа. Если при повороте на перекрестке внезапно появляется препятствие, автомобиль сам остановится. Плюс адаптивный круиз-контроль теперь сверяет скорость с показаниями дорожных знаков.

В Японии базовая версия Mazda 3 обойдется минимум в 2,365 миллиона иен – это примерно 1,13 миллиона рублей по текущему курсу. Кроссовер CX-30 стоит чуть дороже: 2,734 миллиона иен, или около 1,3 миллиона рублей. Седан и хэтчбек в стандартной комплектации оснащаются 1,5-литровым мотором на 111 лошадиных сил, за доплату доступен 2-литровый агрегат мощностью уже 190 л.с.

Кроссовер тоже может получить 2-литровый двигатель, правда, его отдача скромнее – 156 л.с. Новые силовые установки Пожалуй, главное новшество рестайлинга – появление у обеих моделей 2,5-литрового двигателя. Этот мотор развивает 179 л.с. и выдает 238 Нм крутящего момента. Но и это еще не все: он работает в паре с компактным электродвигателем (всего 6,5 л.с.), который помогает при старте с места и заметно снижает расход топлива. Все версии для японского рынка оснащаются исключительно автоматической коробкой передач. Более того, кроссовер CX-30 дополнительно доступен с полным приводом.

Ранее «За рулем» писал о том, что Hyundai полностью переработал один из своих кроссоверов.