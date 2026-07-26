Geely представила свой самый мощный внедорожник: подробности о модели

26 июля прошла европейская премьера нового внедорожника Geely Galaxy Battleship 700 – ее провели в Милане. Модель готовят к глобальным продажам. Правда, конкретики по машине до сих пор немного. Даже после первой презентации производитель не стал вдаваться в детали и держит многие характеристики при себе.

Что касается силовой установки, известно о гибридной схеме. В ее основе лежит бензиновая «турбочетверка» объемом 1,5 либо 2 литра. Младший двигатель выдает до 163 лошадиных сил, старший – до 218. Компанию им составляют сразу три электромотора. Суммарная отдача всей этой связки впечатляет: пиковые 1128 лошадиных сил – цифра, которая уже сама по себе привлекает внимание. Внедорожнику достались блокируемый дифференциал и полный привод, работой которого заведует искусственный интеллект.

Еще одна любопытная подробность – заявлено более сотни внедорожных функций. Что именно скрывается за этим числом, Geely пока не объясняет, оставляя простор для догадок. Зато про батарею кое-что рассказали: чисто электрический запас хода составит от 165 до 185 километров. Габариты тоже часть интриги. Высота автомобиля меняется в диапазоне от 1895 до 1925 миллиметров. Разброс в три сантиметра намекает на то, что для Galaxy Battleship 700 предложат несколько аксессуаров, способных повлиять на размеры. Длина достигает 5085 мм, ширина – 1999 мм. Колесная база равна 2900 мм. В салоне, несмотря на внушительные размеры, организована пятиместная компоновка.

Кресла получили отделку дорогой кожей, а дорожный просвет заявлен на уровне 233 мм. В списке бортового оборудования значатся 18,5-литровый холодильник, продвинутая акустическая система с претензией на премиальность, панорамная крыша, лидар и внушительный сенсорный экран. На центральном тоннеле решили сохранить щедрую россыпь физических кнопок, что наверняка оценят те, кто не любит управлять всем через тачскрин.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о новом универсале с динамикой спорткара.