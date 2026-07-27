Один из самых популярных кроссоверов Ford «переедет» на китайскую платформу

Преемник кроссовера Ford Kuga будет построен на платформе Geely.

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Ford подтвердил, что работает над преемником популярной модели Kuga. Будущая новинка будет относиться к тому же классу, что и Volkswagen Tiguan. Любопытная деталь: в основе кроссовера ляжет платформа, разработанная китайской Geely.

Руководитель европейского отделения Ford поделился первыми подробностями. Он отметил, что внешность автомобиля – целиком заслуга американских дизайнеров, и она будет непохожа на другие модели. Внутри обещают много свободного пространства. Представитель бренда также заявил, что машина порадует высокими эксплуатационными качествами.

Производство наладят на заводе в Испании. Интересно, что там же будут собирать еще два совершенно новых паркетника от Geely, ориентированных на европейский рынок. Американцы планируют выпускать на этом предприятии машины с разными типами двигателей – от чисто электрических до гибридных схем, включая EREV.

Силовые установки для новинки Ford возьмет у китайского партнера. Мало того – компания будет использовать и другие комплектующие от Geely, чтобы серьезно сэкономить на производстве. Публичный показ кроссовера намечен на 2029 год.

О том, как Hyundai полностью перерабатывает свои кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.