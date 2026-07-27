Lada Vesta обновляет кузов: что известно

Некоторые решения, реализованные в кузове Lada Azimut, теперь нашли применение в Lada Vesta.

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Такую информацию распространила пресс-служба АвтоВАЗа, комментируя прошедшее испытание Lada Azimut:

"Безопасность Lada Azimut также повышена за счет усовершенствованной силовой структуры кузова, причем некоторые из этих конструктивных модификаций уже внедрены в Lada Vesta".

Точный список изменений и даты их появления на серийных автомобилях Vesta не были раскрыты. Тем не менее, подобный процесс заимствования технологий - когда решения, разработанные для будущего кроссовера, адаптируются для существующих моделей - уже практикуется и, вероятно, будет продолжаться, отмечает "За рулем".

В частности, более мощные двигатели объемом 1.6 и 1.8 литра, изначально разработанные для Azimut, в дальнейшем будут устанавливаться на Vesta и Iskra.

Ранее "РГ" сообщала, что на АвтоВАЗе началась подготовка к запуску производства Lada Granta с вариатором. Такая версия "бюджетника" появится в 2027 году.